Gricignano, passa in Consiglio il bilancio di previsione 2021-2023

Gricignano (Caserta) – Cominciata con un minuto di silenzio in ricordo del giovane Andrea Aquilante, improvvisamente deceduto all’età di 21 anni, per i cui funerali è stato proclamato il lutto cittadino, si è svolta, nella mattinata di giovedì 12 agosto, la seduta del Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. – continua sotto –

La seduta, convocata dalla presidente Maria Cristina Della Gatta, è stata aperta al pubblico, in ossequio alle norme anti Covid, e si è tenuta anche in via telematica per consentire ad alcuni consiglieri che non hanno potuto presenziare fisicamente di partecipare in streaming, anche se alla fine nessuno ha utilizzato questa modalità. Assenti l’ex vicesindaco Michela Caiazzo, che dopo la rottura con la maggioranza ha annunciato di proseguire come indipendente in Assise, i consiglieri Gianluca Di Luise e Pasquale Dello Margio per la maggioranza e Mariarosaria D’Agostino per l’opposizione. – continua sotto –

All’ordine del giorno, inoltre, l’approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021; la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie per l’annualità 2021; il Dup – Documento unico di programmazione; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e la conferma delle aliquote Imu per l’anno 2021. IN ALTO IL VIDEO