Elezioni Parete 2021, Pellegrino: “Proseguiamo con il cambiamento”

Parete (Caserta) – Ha messo in fila una lunga serie di risultati ottenuti nei 5 anni in cui ha guidato l’amministrazione comunale di Parete e si è già proposto per la riconferma come sindaco. Ha le idee chiare ed è sicuro di sé Gino Pellegrino che auspica un consenso molto ampio nell’appuntamento con le urne del prossimo 3 ottobre, anche per la forte volontà di dare continuità ad un programma che, stando alle parole della fascia tricolore, ha fatto e farà cambiare profondamente in meglio il volto della città. – continua sotto –

Ha già presentato la sua squadra, con l’attuale quasi interamente riconfermata, con largo anticipo sugli avversari politici. Al nuovo progetto di Pellegrino hanno aderito anche alcuni pezzi dell’opposizione. Anche se al primo cittadino non piace definirla tale ma “una comunità che si è unita” e precisa che “sono pochi quelli che sono rimasti dissidenti e che cercano con difficoltà di costruire una proposta alternativa”. IN ALTO IL VIDEO