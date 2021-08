Caserta, piantagione di canapa indiana sequestrata in area boschiva

I carabinieri forestali di Caserta hanno sequestrato, nella frazione Casola, una piccola piantagione di canapa indiana nascosta in località “Ciesco”, in un’area boscata dove negli anni scorsi si erano verificati incendi. – continua sotto –

Nel percorrere a piedi un sentiero sterrato all’interno del bosco, i miliari hanno notato uno stretto passaggio che si inoltrava all’interno della folta vegetazione. Dopo circa 200 metri hanno raggiunto una piccola radura, dell’estensione di circa dieci metri quadrati, ricavata tra la boscaglia, dove è stata rinvenuta al suo interno la piantagione composta da cinque piante aventi un’altezza media di circa 120 centimetri ciascuna. – continua sotto –

Su di un lato, poggiati vicino al tronco di una pianta, c’erano alcuni attrezzi (una zappa ed una roncola) utilizzati per le operazioni di pulizia della radura e la successiva messa a dimora delle piante, risultate in pieno stato vegetativo, mentre il terreno sottostante risultava era inumidito, segno tangibile che erano state innaffiate regolarmente. – continua sotto –

Dopo aver provveduto ad estirpare le piante, i forestali hanno proceduto al loro sequestro preventivo, così anche per gli attrezzi. Sono in corso indagini per tentare di risalire agli autori della coltivazione illecita.