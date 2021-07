Incendio in azienda caffè nel Casertano, Arpac avvia verifiche ambientali

Allertati dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, i tecnici dell’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, sono intervenuti nella tarda serata di lunedì 26 luglio nella zona industriale di San Marco Evangelista, alle porte di Caserta, dove nel pomeriggio si era verificato un incendio all’interno di un’azienda di torrefazione e lavorazione del caffè, la “C.i.d.a.” (leggi qui). – continua sotto –

“Sono state effettuate attività di misura e di campionamento preliminari compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i cui esiti saranno pubblicati appena disponibili”, fanno sapere dall’Arpac. Intanto, durante la mattinata del 27 luglio saranno installati il campionatore ad alto volume per il campionamento di diossine e furani nell’aria e un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria. IN ALTO IL VIDEO