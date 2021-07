Mobilità sostenibile e beni confiscati, tour in bici a Casal di Principe

Mobilità sostenibile e beni confiscati alla camorra: il binomio sarà protagonista della tappa del Festival dell’Impegno Civile in programma giovedì 29 luglio a Casal di Principe (Caserta). Nell’ambito della rassegna promossa dal Comitato don Peppe Diana e dal coordinamento provinciale casertano di Libera, Città della Scienza – Fondazione Idis e la cooperativa sociale Etica Verde hanno organizzato un tour in bicicletta che prenderà il via da Casa don Diana, con raduno previsto alle 18.30. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Casal di Principe, con il sindaco Renato Natale in prima fila, e vedrà il supporto della Croce rossa italiana del posto. – continua sotto –

Il titolo della tappa è "Smithy Bike", con riferimento al progetto di incubazione di impresa sociale "Fucina", che vede capofila il Comitato don Peppe Diana nella strutturazione di percorsi per la nascita di start up. Il progetto, finanziato da Fondazione con il Sud, già vede impegnati tre ragazzi di Casal di Principe che stanno svolgendo un tirocinio e lavorando alla crescita di un open team chiamato a promuovere e divulgare le buone prassi ambientali, soprattutto in tema di mobilità green ed alternativa a quella tradizionale.

Il percorso di giovedì è accessibile anche a persone che usualmente non usano la bicicletta, ha una bassa difficoltà e non supererà i 12 chilometri. Sarà effettuata una tappa presso i beni confiscati che ospitano Farinò, la Nuova cucina organizzata, il campo di calcetto intitolato alla memoria della vittima innocente di camorra Salvatore Nuvoletta. Durante una delle soste, sarà fatto compilare ai partecipanti il questionario preparato dall'open team di Smithy bike, per una ricognizione delle abitudini e delle esigenze della popolazione locale in merito agli spostamenti.

Il questionario può essere compilato on line al link docs.google.com/forms/FAIpQLScZ. Presso i beni confiscati che saranno visitati, sarà apposto un qr code, che, una volta inquadrato, fornirà tutte le informazioni sulla storia dell’immobile e sul suo recupero.