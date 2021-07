Aversa, Emilia Tornincasa nuova dirigente del Liceo “Jommelli”

Aversa (Caserta) – di Franco Terracciano – Emilia Tornincasa, originaria di Casal di Principe, è la nuova dirigente scolastica del Liceo “Jommelli” di Aversa. Lascia il Secondo Circolo di Aversa, dove era titolare dal primo settembre del 2014, e prende il posto della dirigente Rosa Celardo, per dieci anni alla guida della scuola e ora collocata in pensione. La dirigente Tornincasa, nel prossimo anno scolastico, si troverà a dirigere un Polo liceale complesso e in costante espansione, che conta attualmente più di 1700 iscritti e vanta la presenza del Liceo Scientifico Sportivo, uno dei pochi in tutta la provincia. – continua sotto –

Non è una scuola facile da gestire, dunque, visto che nel passato ci sono state anche molte “turbolenze” tra il corpo docente, rappresentanti sindacali e la dirigenza, che hanno portato spesso il Liceo agli onori della cronaca locale. Una “vivacità” dei rapporti all’interno della scuola che è stata una costante anche quando a dirigere il Liceo si sono succeduti gli ex dirigenti Nicola Oliva, Giancarlo Di Grazia, Giuseppina Ferriello, Gaspare Mallardo e, più di recente, Celardo. – continua sotto –

Tornincasa, comunque, in questi anni di guida del Secondo Circolo ha dovuto affrontare anche lei situazioni non facili a causa delle carenze strutturali della sua scuola che l’hanno portata diverse volte a scontrarsi con l’ex sindaco Enrico De Cristofaro. Questa nuova avventura della dirigenza al Liceo “Jommelli” sarà, dunque, un’altra sfida per Tornincasa che sarà alla guida di un istituto che ha sempre dimostrato, negli anni, una grande capacità di rinnovamento educativo. Il Liceo “Jommelli”, infatti, è l’unico a sostenere, ad Aversa, la concorrenza, in termini di iscrizioni, nei confronti dell’affollato Liceo Scientifico “Fermi”.