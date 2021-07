Pontelatone, in fiamme azienda di stoccaggio plastica

Pontelatone (Caserta) – Diverse squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Pontelatone, per l’incendio divampato nel capannone di un’azienda di stoccaggio e riciclaggio di rifiuti di plastica situata sulla strada provinciale 333. – continua sotto –

Al loro arrivo la struttura era totalmente avvolto dalle fiamme, per una superficie di circa mille metri quadrati. Sono dovute intervenire squadre e autobotti anche da Piedimonte Matese e Aversa. Non si registrano feriti. Sul posto gli uomini della squadra investigativa dei Vigili del fuoco per accertare le cause del rogo. IN ALTO IL VIDEO