Gli artisti Lele Blade e La Barbie Blade celebrano le nozze a Casoria

Il rapper Lele Blade e la modella-ballerina La Barbie Blade, al secolo Alessandro Arena e Maggie Suarez, si sono uniti in matrimonio nella mattinata del 30 giugno a Casoria, in provincia di Napoli, nella parrocchia di San Paolo. Molto noti anche come “influencer” sui social, la coppia vanta, complessivamente, ben oltre 400mila followers su Instagram. – continua sotto –

La sposa indossava un bellissimo abito con un lungo strascico firmato Alessia Couture. Tutto il service foto-video è stato curato dalle attente e sapienti mani di Ciro Guardasole, titolare della CG Photoglamour. – continua sotto –

Tra i testimoni di nozze figurava Gianni Damiano, coniugato con Guardasole, entrambi che si unirono in matrimonio il 4 settembre del 2018 con rito civile: fu il primo matrimonio gay nella storia della città di Frattamaggiore. Al banchetto nuziale, che si è consumato al ristorante White Pearl di Casoria, ha partecipato anche il cantante partenopeo Gigi D’Alessio. IN ALTO IL VIDEO