Villa Literno, tenta di riscuotere Reddito Emergenza con documento contraffatto: arrestato

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, un 70enne rumeno, incensurato e non percettore del reddito di cittadinanza. – continua sotto –

L’uomo è stato fermato dai militari, intervenuti su segnalazione dei dipendenti dell’ufficio postale di Villa Literno, in possesso di un documento d’identità palesemente contraffatto presentato nel tentativo di riscuotere la somma di 800 euro per il reddito di emergenza Inps. L’arrestato è stato così sottoposto al regime dei domiciliari in attesa di convalida dell’autorità giudiziaria.