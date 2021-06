“Seagull”, pronto a volare il gabbiano ultraleggero “made in Napoli” della Novotech

Napoli – Un “gabbiano” con le ali pieghevoli pronto a volare dal mare senza le infrastrutture di decollo. Si chiama “Seagull”, il gabbiano ultraleggero realizzato dalla Novotech, l’ex spin off del Dipartimento di ingegneria aerospaziale della Federico II di Napoli e oggi azienda di componentistica aeronautica basata su processi di automazione avanzata. – continua sotto –

Dopo aver superato a pieni voti la galleria del vento presso la struttura di Brindisi e le prove in acqua nel lago di Miseno, oggi questo anfibio ultraleggero con motorizzazione ibrida è pronto a spiccare il volo anche da terra, grazie all’ala retrattile che consente il passaggio alle diverse configurazioni di scafo. Il gabbiano made in Napoli è nato dall’integrazione di metodi e tecnologie del settore aerospaziale e navale e utilizza materiali compositi ad alte prestazioni. – continua sotto –

Per Novotech si tratta di un nuovo sistema di mobilità a basso costo e basso impatto ambientale pensato per favorire la comunicazione tra persone e per superare le attuali barriere dei trasporti pubblici e privati. IN ALTO IL VIDEO