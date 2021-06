204esimo anniversario della Polizia Penitenziaria: cerimonia in piazza a Carinola

In occasione del 204esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, la gestione commissariale del Comune di Carinola (Caserta) ha accolto con viva soddisfazione la richiesta del direttore, Carlo Brunetti, e del comandante di reparto, Tonia Giugliano, della casa circondariale “G.B. Novelli” di celebrare in piazza XX Settembre l’importante ricorrenza istituzionale. – continua sotto –

La celebrazione avrà luogo martedì 22 giugno, alle ore 10. Saranno letti messaggi ufficiali del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, concordi nel sottolineare l’importanza del compito istituzionale della Polizia Penitenziaria che è quello della sicurezza del territorio attraverso l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale con legalità, umanità e speranza. – continua sotto –

Una sfida forte quella del reinserimento sociale di persone che hanno commesso reati e che spesso si trovano dinanzi al proprio errore senza alcuna prospettiva. L’appello lanciato al territorio aurunco dalla gestione commissariale è di collaborare con le Istituzioni, facendosi carico come cittadini e come uomini di una prerogativa basilare che è quella della responsabilizzazione e rieducazione che non può partire solo dallo Stato ma esser condivisa da tutti gli attori sociali. Durante la celebrazione avverrà la consegna dei riconoscimenti per i meriti di servizio agli agenti meritevoli nonché la commemorazione degli agenti della polizia penitenziaria vittime del Covid-19.