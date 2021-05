Gricignano, parte riqualificazione bene confiscato: all’interno una sala multimediale

Gricignano (Caserta) – Al via i lavori di adeguamento e recupero funzionale del bene confiscato situato in via Marconi, all’angolo con via Toti, sede dei Servizi Sociali. Come già aveva annunciato un anno l’assessore ai Lavori pubblici, Carlo Munno, le opere sono finanziate tramite il Pon – Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 gestito dal Ministero dell’Interno e prevedono la realizzazione di una biblioteca con sala multimediale dotata di maxi schermo ed una trentina di postazioni con personal computer utili per laboratori informatici e linguistici. – continua sotto –

Ad eseguire l’intervento è il “Consorzio Stabile Grandi Opere” di Caserta. Della progettazione si è occupato lo Studio KR e Associati di Napoli, che cura anche la direzione di lavori. L’importo dei lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza è di 386.996,90 euro, oltre Iva. L’importo del contratto è di 244.640,986 euro, oltre Iva, più 7314,150 euro di oneri sicurezza, oltre Iva. Salvo complicazioni, i lavori dovrebbero terminare entro il prossimo settembre. IN ALTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA