Oltre 50mila euro di contanti non dichiarati: sanzioni per 3 passeggeri al porto di Palermo

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Palermo unitamente ai militari della Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli eseguiti per la prevenzione e la repressione delle violazioni in materia valutaria, hanno scoperto, in tre distinte operazioni, denaro contante per un valore di 51.870 euro. – continua sotto –

Uno dei passeggeri, imbarcato sulla motonave in partenza per la Tunisia, sebbene avesse dichiarato il possesso di poche centinaia di euro, aveva occultato ben 14.900 euro all’interno dei propri bagagli. – continua sotto –

In un’altra circostanza un secondo passeggero diretto all’estero, nascondeva 26.820 euro a fronte degli 8mila dichiarati; un terzo viaggiatore aveva omesso di dichiarare una somma di poco superiore alla soglia consentita pari a 10mila euro. Tutti i trasgressori, avvalendosi dell’oblazione con pagamento immediato, hanno provveduto a versare il 5% della valuta trasportata, come previsto dalla normativa valutaria vigente.