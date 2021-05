Droga, armi ed esplosivi: 30 arresti nell’area del Soveratese

Trenta misure cautelari eseguite stamani dai carabinieri, tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monza e Brianza e Roma, che nell’ambito dell’operazione “Anteo” hanno sgominato un’organizzazione, attiva in Calabria, in provincia di Catanzaro, in particolare nell’area del Soveratese, con proiezioni nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Le accuse, a vario titolo, sono di: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto. – continua sotto –

L’indagine, diretta dalla Procura Antimafia di Catanzaro e condotta dalla compagnia carabinieri di Soverato a partire dal marzo 2017, ha consentito di individuare l’organizzazione che trafficava cocaina, hashish, marjuana, metadone ed eroina, anche nella forma del “cobret”, nel basso Ionio-catanzarese, con il suo centro nevralgico nel comprensorio di Chiaravalle e comuni limitrofi. Oltre alle dinamiche inerenti la gestione di un intenso traffico illecito di droga, i militari hanno documentato anche la complementare attività inerente il traffico di armi e di esplosivi, che venivano approvvigionati, per la loro successiva immissione nel mercato illecito, prevalentemente attraverso la commissione di furti in abitazioni e in attività commerciali specificamente individuate. – continua sotto –

Il gruppo criminale si è avvalso di intensi collegamenti con soggetti appartenenti o contigui ad articolazioni territoriali di ‘ndrangheta riconducibili a cosche radicate, oltre che nel investigativa sono stati compiuti, a riscontro, numerosi arresti in flagranza di reato, oltre che sequestrati consistenti quantitativi di sostanze stupefacente, numerose armi, sia lunghe che corte, di diverso calibro, anche da guerra, numerose munizioni, rilevanti quantitativi di esplosivo (tritolo), una bomba a mano e artifizi della filiera pirotecnica. IN ALTO IL VIDEO