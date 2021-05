“La Campania è Teatro, Danza e Musica”: 700 spettacoli in 49 location

Con i primi spettacoli dedicati ai ragazzi al Teatro dei Piccoli di Napoli e al Teatro De Simone di Benevento, inizia l’azione di promozione culturale e di rilancio occupazionale proposta da “La Campania è Teatro, Danza e Musica”. – continua sotto –

Ideato dalle imprese dell’Artec (per il teatro), presieduta da Lello Serao, e di Sistema Med (per la musica e la danza), presieduto da Gabriella Stazio, entrambe aderenti all’Agis, il progetto realizza una capillare programmazione di eventi, realizzata attraverso l’uso virtuoso dei fondi ordinari stanziati dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura con il sostegno attivo di Scabec e di Fondazione Campania dei Festival. Una programmazione complessa e diversificata che unisce in un obiettivo comune l’azione di festival storici, rassegne, residenze artistiche, progetti formativi e proposte di spettacolo create ex novo per l’occasione, offrendo al pubblico oltre 700 appuntamenti live in 49 location diverse di circa 30 comuni delle cinque province della Campania. – continua sotto –

Alessandro Haber, Michele Serra, Ascanio Celestini, Enzo Moscato, Isa Danieli, Enrico Ianniello, Sergio Rubini, Peppe Servillo, Raiz e Radicanto, Mariano Rigillo, solo per citare qualche nome, si aggiungono a centinaia di giovani attori, musicisti e danzatori impegnati in un’azione di promozione culturale e di rilancio occupazionale finora senza precedenti nel nostro Paese. Come sostengono Rosanna Romano, direttore generale politiche culturali e turismo della Regione Campania, e Massimo Ricchiari di Scabec. – continua sotto –

Il costo dei biglietti varia da 3,00 a 15,00 euro. Nel rispetto delle norme di sicurezza i posti a sedere sono limitati. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla direttamente presso i siti web delle varie strutture organizzatrici. Il calendario sarà costantemente aggiornato e disponibile sui siti ufficiali: www.lacampaniae.it e www.scabec.it/progetti/la-campania-e IN ALTO IL VIDEO