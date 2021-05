Investito da un’auto: muore 75enne nel Casertano

Non ce l’ha fatta Giuseppe Iadevaia, il 75enne investito da un’auto, nella serata di ieri, a Pietravairano, in provincia di Caserta. Ricoverato in condizioni critiche all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” del capoluogo, è deceduto all’alba di stamani. Un lutto che colpisce anche l’amministrazione comunale del piccolo centro dell’Alto Casertano: il 75enne era lo zio del consigliere Gennaro Testa. – continua sotto –

Secondo quanto finora ricostruito, Iadevaia si trovava a piedi sul ciglio della strada, in via San Pasquale, quando, per motivi da accertare, è stato travolto da una Peugeot 307 condotta da un 38enne che si è fermato e ha prestato soccorso. Come da prassi, il conducente è stato sottoposto ai test tossicologici, dei quali si attende l’esito, e ora è indagato per omicidio stradale. Delle indagini si occupano i carabinieri della compagnia di Capua.