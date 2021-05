Aversa – Aiutiamo Dario, gravemente malato, a tornare a suonare la chitarra

Dario Amabile è un giovane chitarrista di Aversa (Caserta). Sulla piattaforma GoFundMe, dove ha caricato un video (guarda in alto), ha deciso di raccontare la sua storia avviando una raccolta fondi, che in poche ore ha avuto migliaia di condivisioni sfiorando i diecimila euro. – continua sotto –

La vicenda di Amabile inizia ad aprile di un anno fa, quando fa gli è stato diagnosticato un tumore al cervello che si è infiltrato nel fascio cortico spinale, causando una semi-paresi nella parte sinistra del corpo, soprattutto al braccio e alla mano. E un chitarrista non può suonare senza usare una mano: infatti, da un anno, periodo dell’ospedalizzazione, Dario è fermo. – continua sotto –

Ha scoperto però dell’esistenza di uno speciale guanto che, grazie alla realtà virtuale, permette il recupero neuromotorio della mano. “In Campania non esistono centri abbastanza ricchi per fornirsi di questo guanto. – spiega – Riuscissi a raggiungere la somma, o andandoci vicino, potrei acquistarne uno e metterlo anche a disposizione della clinica dove ora sono in riabilitazione”. “Tornare a suonare mi farebbe vedere la luce in fondo a un tunnel molto profondo dal quale sto faticando ad uscire. Oggi – racconta – ho avuto risultati di un esame, non sono molto incoraggianti ma lotto e tengo il colpo. Almeno mettere due note – conclude – mi restituirebbe parte di me stesso, mi darebbe pace, credo sia l’unica cura per me la musica”. – continua sotto –

La raccolta, alla quale hanno aderito più di 500 donatori, totalizzando al momento oltre 10mila euro, è raggiungibile al seguente link https://it.gf.me/v/c/gfm/aiutare-dario-a-tprmare-a-suonare-la-chitarra