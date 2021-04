Teverola, un logo per il Centenario della “Regina”: concorso di idee

Teverola (Caserta) – È tempo di affilare per bene le matite e farsi venire un’idea. Il “Comitato per le celebrazioni del Centenario del monumento ai caduti della Prima Guerra mondiale” bandisce il Concorso di Idee per la creazione del logo del Centenario del Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. – continua sotto –

L’obiettivo del concorso, per il comitato «è rappresentato dall’individuazione di un logo che contraddistingua e identifichi il Monumento adesso e negli anni a venire». Un primo passo del sodalizio teso a farsi conoscere nel mondo della comunicazione e nei confronti della cittadinanza. «Vorremmo creare – fanno sapere – un messaggio che oltre a evidenziare la natura storica della città e del suo monumento più rappresentativo, sia al tempo stesso moderno ed innovativo». – continua sotto –

La partecipazione al concorso di idee è gratuita ed aperta agli alunni degli istituti scolastici di Teverola, sia come singoli che come gruppi che potranno elaborare il logo anche con il supporto dei docenti. Bando, regolamento integrale e modulistica possono essere richiesti inviando una mail al Comitato all’indirizzo di posta elettronica centenariomonumentoteverola@gmail.com