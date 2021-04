Scuola Campania, De Luca: “Per superiori dirigenti assicurino 50% presenze”

Nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla ripresa della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado. – continua sotto –

Il provvedimento, che sarà reso disponibile a breve, richiama i dirigenti scolastici alla “puntuale applicazione delle Linee guida” già approvate e dispone che, “ove il rispetto della soglia minima di attività in presenza stabilita, per le scuole secondarie superiori, risulti incompatibile con l’applicazione delle Linee guida approvate dal DM del 26 giugno 2020”, vengano adottate dai dirigenti scolastici “forme flessibili nella organizzazione dell’attività didattica, al fine della riduzione dell’attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze”. – continua sotto –

De Luca demanda, inoltre, alla Direzione Generale Mobilità il compito di monitorare l’attuazione del Piano dei trasporti scolastici definiti con le singole prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza e di disporre “l’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi, ove necessario ad assicurare condizioni di sicurezza per gli utenti”.