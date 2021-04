Covid, 14 regioni e 2 province autonome in zona gialla dal 26 aprile

Sarebbero 14 le Regioni e 2 le Province Autonome ad andare in zona gialla da lunedì prossimo, 26 aprile, come previsto dal decreto Riaperture. Le Regioni sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, provincia autonoma Bolzano, provincia autonoma Trento, Toscana, Umbria e Veneto. In bilico, tra giallo e arancione, la Puglia. – continua sotto –

In arancione dovrebbero invece andare Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle D’Aosta. Resta infine rossa la Sardegna. Sono queste le ipotesi valutate dagli esperti dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute dopo il consueto monitoraggio settimanale dei dati sull’andamento epidemiologico del Covid-19.