Agricoltura in Campania, i giovani di IV incontrano l’assessore Caputo

“Think Green, Think Young: agricoltura per i giovani”: questo il titolo del webinar che si è tenuto martedì, alle 16.30, sulla piattaforma Zoom, momento di dialogo e confronto tra tanti giovani di Italia Viva e l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. – continua sotto –

“Credo che il futuro dell’agricoltura passi per un maggiore impegno dei giovani in agricoltura, – ha dichiarato in un post l’assessore Caputo – un tema a cui mi sono sempre dedicato anche da parlamentare europeo facendo approvare un dossier ad hoc. Sono sempre di più i giovani che scommettono sulla terra, vista come un’opportunità occupazionale e di crescita professionale. Complimenti ai giovani organizzatori!”. – continua sotto –

“L’agricoltura, oltre ad essere un settore economicamente rilevante e trainante, è simbolo della storia del nostro territorio – ha dichiarato Mariano Scuotri, giovane di Italia Viva, consigliere comunale di Aversa – con il progresso vogliamo preservare la tradizione, quella sana, quella che ci ha consentito di essere la Campania Felix. Con i giovani di Italia Viva e con quelli degli altri partiti dell’area progressista vogliamo realmente dare un contributo. Questo è stato solo il primo di una serie di incontri tematici che stiamo organizzando, con un obiettivo non fine a se stesso: stileremo una serie di proposte sia a livello nazionale che regionale, che guardino il Paese con gli occhi della “generazione 2030″, quella che sarà classe dirigente nel 2030, quella che più di ogni altra si deve rimboccare le maniche in questo momento di difficoltà”. A moderare l’incontro i giovani attivisti di Italia Viva Campania e dei Millennials, Luigi Baldascino e Gianmarco de Simone.