Incidente stradale nel Napoletano: muore 16enne, arrestato il conducente

Un 16enne è morto e altri due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Qualiano, nel Napoletano. Il conducente dell’autovettura, 19enne, rimasto illeso, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. – continua sotto –

Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, sull’auto, una Audi A1, viaggiavano quattro giovanissimi: il 19enne alla guida, un 18enne sul lato passeggero anteriore, mentre sul sedile posteriore un altro 18enne e il 16enne Gennaro Nappa, di Villaricca. Lanciata a forte velocità nel centro cittadino, in via Consolare Campana l’Audi ha perso il controllo scontrandosi con un altro veicolo in sosta, forse dopo aver tentato il sorpasso con una Fiat Panda condotta da una donna. In seguito all’urto, l’auto e dei ragazzi si è ribaltata ed uno di questi, il 16enne, ha perso la vita per le lesioni riportate. Nappa è stato estratto dall’auto con difficoltà dai carabinieri, per poi essere trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è morto poco dopo. I due 18enni, seppur feriti e con fratture multiple, non sono invece in pericolo di vita. – continua sotto –

Illeso il guidatore, sottoposto ad esami per l’accertamento dell’eventuale assunzione di alcol e droghe. Tenuto conto della condotta di guida, accertata anche attraverso immagini di videosorveglianza, è stato arrestato sottoposto al regime dei domiciliari.