Aversa, colta da malore mentre attende vaccinazione: soccorsa da medico-deputato Grimaldi

Aversa (Caserta) – «A scanso di equivoci e per evitare becere strumentalizzazioni, una donna è stata colta da malore mentre si recava all’ospedale Moscati per la vaccinazione. Fortunatamente sul posto era presente l’onorevole Nicola Grimaldi che ha praticato alla signora il massaggio cardiaco che le ha permesso di riprendere i sensi. Grazie al dottor Grimaldi e auguri alla signora per una pronta guarigione». A dare la notizia di questo episodio, accaduto nella mattinata di domenica, il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che intende sgomberare il campo dalle oramai solite illazioni che accompagnano la campagna vaccinale. – continua sotto –

Intanto, si devono registrare, al contrario di quanto avvenuto sino alla scorsa settimana, diversi disservizi che in precedenza non si registravano. A documentare il tutto le immagini relative alla giornata di sabato.