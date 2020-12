Aversa, Golia chiude scuole fino al 23 dicembre: eventuale rientro dopo festività natalizie

Aversa (Caserta) – Sembrava essere deciso a seguire la linea della Regione Campania, dunque a far ritornare in classe, a partire dal 9 dicembre, gli allievi dell’Infanzia e delle prime e seconde elementari, beccandosi anche diverse critiche da parte dell’opposizione, e non solo. E invece, dopo un’accurata analisi dei dati di diffusione del Covid-19 nel Comune di Aversa che, sebbene in regressione, permangono significativi, con una diffusione stimata di un caso positivo ogni circa 60 abitanti, il sindaco Alfonso Golia ha emanato un’ordinanza che dispone la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, fino al prossimo 23 dicembre. Se ne riparla, dunque, dopo le festività natalizia per un’eventuale ritorno in classe. – continua sotto –

“Vanno considerati anche i dati dei comuni limitrofi dato che come è noto la nostra platea scolastica non è composta da soli residenti aversani. Visti i provvedimenti che i comuni della provincia hanno preso in modo uniforme, sulla base dei dati a disposizione, abbiamo deciso che anche ad Aversa l’attività didattica in presenza resta sospesa fino al 23 dicembre”, spiega Golia, sottolineando: “Mi dispiace per quelle famiglie che si erano organizzate per il rientro, ma ritengo giusto per motivi precauzionali uniformarci alle decisioni già prese in tutti i comuni. Sarà un modo per far decrescere ulteriormente i numeri del contagio e ripartire, tutti insieme, al termine delle festività natalizie”. “Sento di esprimere – conclude il sindaco – un immenso ringraziamento agli studenti e alle loro famiglie per i sacrifici che stanno facendo. Un ultimo sforzo, per ritornare tutti più sereni (e sicuri) all’attività didattica in presenza”.