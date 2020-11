Covid, Pfizer: “Vaccino efficace oltre il 90%”. Oltre un miliardo di dosi nel 2021

Un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire oltre il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. Lo ha annunciato il presidente della Pfizer, Albert Bourla. Se i risultati reggono, quel livello di protezione lo metterebbe alla pari con i vaccini infantili altamente efficaci per malattie come il morbillo. Pfizer, che ha sviluppato il vaccino con il produttore farmaceutico tedesco BioNTech, ha rilasciato solo pochi dettagli dalla sua sperimentazione clinica, basata sulla prima revisione formale dei dati da parte di un gruppo di esperti esterni. La società ha affermato che l’analisi ha rilevato che il vaccino è stato efficace per oltre il 90% nel prevenire la malattia tra i volontari dello studio che non avevano prove di una precedente infezione da coronavirus. Non sono stati osservati seri problemi di sicurezza, ha affermato la società.

Dosi per 15 milioni di persone nel 2020, oltre un miliardo nel 2021 – Pfizer prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l’autorizzazione di emergenza del vaccino a due dosi alla fine di questo mese, dopo aver raccolto dati sulla sicurezza per due mesi, come raccomandato dalle leggi. Entro la fine dell’anno l’azienda avrà prodotto dosi sufficienti per immunizzare da 15 a 20 milioni di persone. Sulla base delle proiezioni, Pfizer e BioNTech hanno fatto sapere di prevedere di poter fornire 50 milioni di dosi di vaccini nel mondo nel 2020 e fino a 1,3 miliardi nel 2021. La sperimentazione dovrebbe continuare fino a quando 164 persone nella sperimentazione su 44.000 in tutto non avranno sviluppato gli anticorpi al Covid-19, e valuterà anche quanto bene protegge dallo sviluppo di forme gravi della malattia e quanto bene il vaccino protegge le persone che sono già state infettate dal coronavirus. La metà dei partecipanti ha ricevuto due dosi del vaccino e metà ha ricevuto un placebo.

Von der Leyen: 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer per l’Ue – “Ottime notizie da Pfizer e BioNTech sui risultati positivi della loro sperimentazione clinica per un vaccino contro il Covid-19. La scienza europea funziona! La Commissione presto firmerà un contratto con loro per avere fino a 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci. a vicenda nel frattempo”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

Berlino: “Probabile sia il vaccino più veloce della storia” – “Allo stato attuale – dice il ministro degli Esteri tedesco Jens Spahn, commentando i dati pubblicati della Biontech -, è probabile che si possa arrivare velocemente come mai prima nella storia dell’umanità a un vaccino contro un nuovo virus. Possiamo essere ottimisti”. E aggiunge: “Vogliamo agire in modo europeo e non seguendo una linea nazionale. Si deve arrivare a un vaccino volontario”, Inoltre ha precisato che “alla domanda su quali quantità di dosi e da quando saranno a disposizione non possiamo ancora rispondere”. Fauci: efficacia del vaccino Pfizer “straordinaria” – L’efficacia del vaccino Pfizer è “straordinaria”: avrà un importante impatto sulla risposta al Covid-19. Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive. Oms: “Notizie incoraggianti” – “Notizie incoraggianti”. Così il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus commenta l’annuncio di Pfizer sul vaccino anti-Covid.