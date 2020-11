Aversa, stop scuole in presenza fino al 3 dicembre

Aversa (Caserta) – Considerando il quadro epidemiologico ad Aversa, e non solo, il sindaco Alfonso Golia, come altri suoi colleghi dell’agro, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza fino al prossimo 3 dicembre, data in cui è prevista la scadenza della zona rossa, seguendo quanto era già stabilito dall’ordinanza 90 della Regione Campania fino ad oggi. – continua sotto –

“In questo particolare momento – sostiene Golia – la prudenza resta un obbligo imprescindibile per tutti noi. Chiedo a tutta la comunità scolastica di resistere ancora un po’ sperando che la curva dei contagi nella nostra città cali. Un caro saluto agli studenti e alle loro famiglie”.