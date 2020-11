Carinaro, prima vittima del Covid. Il sindaco: “Preserviamo tutti insieme la nostra comunità”

Carinaro (Caserta) – A Carinaro si registra il primo decesso per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A comunicarlo, nella tarda serata del 24 novembre, è stato il sindaco Nicola Affinito cha ha espresso le più sentite condoglianze, sue e di tutta l’amministrazione comunale, alla famiglia del concittadino scomparso. Intanto, nella comunità si registrano altri 3 positivi al coronavirus ma anche 4 guariti. – continua sotto –

E considerando l’aumento dei casi riscontrati in Campania, il sindaco non solo ha rinnovato l’invito al rispetto delle regole anti-Covid – evitando assembramenti, rispettando il distanziamento e usando la mascherina – ma ha deciso di prolungare con apposita ordinanza la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le scuole cittadine fino al 3 dicembre, auspicando una diminuzione del numero dei contagi. – continua sotto –

“Solo con coscienza e pazienza – sottolinea Affinito – potremmo contribuire ad evitare il contagio. Dunque, dobbiamo cercare di fare un piccolo sforzo individuale che contribuisca a preservare la salute dell’intera collettività. Insieme possiamo e dobbiamo farcela”.