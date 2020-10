Napoli, conciliare casa e lavoro per le donne: iniziativa della Uil Campania

Napoli – Conciliare casa e lavoro. Ha il suo obiettivo nel proprio nome il progetto “Conciliando”, promosso dall’associazione “Penelope” e da Uil Campania, i cui risultati finali sono stati presentati a Napoli nel corso di un convegno. Il progetto, finalizzato ad aiutare le donne nella ricerca di un lavoro compatibile con il ruolo di madri, è durato due anni e si è svolto in tre step.

Dall’orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso la promozione dell’autoimprenditorialità. Previsti anche voucher per accedere e fruire dei servizi socio-educativi per bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Come hanno spiegato Denise Carbone e Vera Buonomo, rispettivamente segretaria della UilTemp e segretaria confederale Uil Campania, con delega alle pari opportunità. IN ALTO IL VIDEO