Almalaurea riparte dal Sud: in Campania tappa di “Al lavoro – Digital Edition”

Laureandi e neolaureati del Sud Italia a raccolta dal 21 al 25 settembre 2020 per AL Lavoro Campania – Digital Edition. Il Career Day digitale, organizzato da AlmaLaurea con il Comitato Universitario Regionale, vede coinvolte tutte le Università della regione: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Sannio di Benevento, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

L’evento si svolgerà lungo un’intera settimana, durante la quale i laureandi e i laureati registrati – di tutti gli atenei campani e quelli delle regioni limitrofe (Basilicata e Calabria in particolare) – avranno l’occasione di conoscere le opportunità di inserimento e di carriera che propongono le imprese partecipanti, appartenenti a diversi settori. Durante la cinque giorni troverà posto un ricco palinsesto di workshop online di presentazione delle realtà aziendali coinvolte, mentre nei due giorni finali i partecipanti preselezionati dalle imprese avranno la possibilità di incontrare i recruiter in sede di colloquio, in modalità digitale. Tappe fortemente simboliche per un tour virtuale che permetterà, in modo reale, di conoscere, da nord a sud, importanti opportunità che il mondo del lavoro riserva anche in questo speciale anno segnato dalla crisi per l’emergenza Covid-19. Prendere parte ai numerosi workshop aziendali online consentirà di trarre da essi un bagaglio di conoscenze personalizzato e efficace. Si avrà l’occasione di essere contattati dalle aziende partecipanti, anche attraverso colloqui one-to-one con i recruiter, in modalità digitale.

Per partecipare serve aggiornare il CV sul sito di AlmaLaurea e procedere con la registrazione all’evento entro il 20 settembre. Online è possibile: conoscere le imprese partecipanti e selezionare quelle più interessanti per inviare il CV; manifestare la disponibilità a sostenere con loro un colloquio da remoto nelle giornate dal 24 e 25 settembre; consultare l’elenco dei diversi workshop aziendali e pre-iscriversi quando necessario.

Le imprese aderenti all’appuntamento campano sono 21: Alten Italia, Aptos, Capgemini, Carrefour, Eurobet Italia, Generali Italia, Italdesign, KPMG, LIDL Italia, Lyondellbasell, Minsait, Netcom Group, Ntt Data, Reply Ringmaster, Soft Strategy Group, Sogei, Sonatrach Raffineria Italiana, Technology Reply, Txt E-Solutions, Uninform Group, Whitehall Reply. La Scuola di Alta Formazione Manageriale Uninform Group, che vanta un ottimo placement occupazionale, presenterà, sempre nella formula workshop rivolti ai ragazzi, la propria offerta formativa. Gli altri settori di appartenenza vanno dalla Grande Distribuzione Organizzata alla consulenza (nelle sue varie declinazioni: tecnologica, informatica, manageriale e fiscale), dall’assicurativo al betting, dal chimico al petrolchimico.

Il Tour proseguirà a Roma (dal 12 al 16 ottobre 2020), per poi giungere a Torino (dal 19 al 23 ottobre 2020), a Bari (dal 02 al 06 novembre 2020) e concludersi a Milano (dal 16 al 20 novembre 2020). Ulteriori informazioni sul sito: almalaurea.it/al-lavoro – Per assistenza: scrivere a supporto.laureati@almalaurea.it oppure chiamare il numero 800.720772