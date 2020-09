Regionali Campania, Luigia Martino (IV) incontra il ministro Bellanova: “Valorizzare eccellenze Made in Caserta”

“La filiera agroalimentare va valorizzata al massimo. Dal Governo arrivano segnali confortanti come il contributo da 5mila euro a fondo perduto per aziende che si impegnano a comprare prodotti made in Italy. E’ una grande opportunità di sviluppo ed in Regione mi impegnerò per favorire un comparto che vanta, soprattutto in provincia di Caserta, numerose eccellenze”. Lo ha dichiarato Luigia Martino, candidata al consiglio regionale con Italia Viva, a margine di un incontro con il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

Martino ha accompagnato il ministro Bellanova in visita presso l’azienda C.R.G. Conserve Alimentari di Carinola, una vera eccellenza del “Made in Caserta” che si occupa, tra l’altro, di trasformazione e distribuzione di conserve di pomodoro sia a livello nazionale sia internazionale. “In questo mese di campagna elettorale ho incontrato diversi imprenditori della filiera agroalimentare – dichiara Martino – Ho ascoltato le loro difficoltà, il grido di dolore di chi è costretto a scontrarsi con una burocrazia spesso lenta e farraginosa per la quale si perdono opportunità. Abbiamo eccellenze conosciute in tutto il mondo, come la mozzarella e la melannurca, abbiamo aziende leader come appunto la C.R.G., abbiamo prodotti storici come i vini Asprino e Falerno. L’agroalimentare rappresenta una risorsa che può e deve fare da volano per la crescita del territorio ma bisogna dare risposte agli imprenditori del comparto sburocratizzando le pratiche ed i protocolli, innovando i processi ed agevolando reti che coinvolgano le comunità locali nel quadro di un nuovo ruolo propulsivo delle istituzioni pubbliche. Così Terra di Lavoro può lanciare la sfida a nuovi mercati, al momento non ancora raggiunti. E’ questa la strada giusta”, conclude Martino.