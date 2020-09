Aversa, Lavori Pubblici: Fiorenzano traccia il bilancio di un anno di amministrazione

Aversa (Caserta) – Tempo di bilanci nell’amministrazione Golia. “Esattamente un anno fa iniziavo il mio percorso da presidente della Commissione Lavori Pubblici ed edilizia scolastica”. Inizia così un lungo intervento del consigliere comunale Pasquale Fiorenzano, che continua: “I risultati dopo il mio primo anno che ho raggiunto con i miei colleghi e con l’assessore Benedetto Zoccola sono questi: 1,3 milioni di euro investiti in edilizia scolastica. Abbiamo ereditato istituti scolastici talvolta neanche accatastati, privi di impianti di antincendio e con grosso numero di aule inutilizzabili per lavori mai effettuati. Basta compiere un elementare ricerca su Google per capire quale sia la situazione Italiana sull’edilizia scolastica. Il nostro Comune è oggi uno dei primi della Campania e d’Italia per investimento sulla Scuola”.

E ancora: “Rifacimento senza alcun contesto per l’ente e per i cittadini ma semplicemente facendo rispettare gli adempimenti contrattuali in essere di: Via San Lorenzo, Via De Nicola, Viale Europa, Viale Olimpico, Via Madre Teresa di Calcutta; Attraverso la Legge Regionale del 2018 opereremo una devoluzione di mutuo che ci consentirà dopo oltre 20 anni di annunci e slogan di riqualificare interamente Piazza Marconi , meglio conosciuta come Piazza Mercato; Abbiamo recuperato un finanziamento bloccato dal 2012 che il Comune stava ovviamente per perdere di euro 300, mila per interventi di adeguamento sismico di un plesso scolastico; Abbiamo richiesto ed ottenuto un finanziamento di 60 mila euro, con le economie delle Universiadi, per la realizzazione di un impianto di riscaldamento nel nostro Pala Jacazzi, struttura decennale in cui era sempre mancata la realizzazione di questa tipologia di impianto; Abbiamo proceduto all’accatastamento e quindi alla sua prossima funzionalità della tensostruttura in Via Salvo D’Acquisto che consentirà l’utilizzo di ulteriori spazi per i bambini ma andrà ad essere utilizzata anche per le società sportiva che intendono farne richiesta”.

“Completato l’Iter – prosegue il presidente della commissione – iniziato dalla precedente amministrazione per un finanziamento di oltre 4 milioni di euro che consentirà il rifacimento di Via Nobel, manto stradale, marciapiedi, illuminazione, fogne. La procedura ora continuerà alla stazione unica appaltante; Finanziamento richiesto per un importo pari a 5 milioni di euro per il rifacimento di via Cirigliano e per l’efficientamento energetico di due plessi scolastici; Parteciperemo al bando Sport e Periferie in scadenza il 30 settembre per ottenere un finanziamento di 700 mila euro che consentirà la realizzazione di un impianto sportivo in zone periferiche; Abbiamo evitato la dispersione di denaro pubblico, provvedendo con i nostri dipendenti a tappare le buche stradali, problema annoso della nostra città. Abbiamo previsto in bilancio di investire buona parte dei proventi delle ‘strisce blu’ per il rifacimento dei tratti stradali. Stiamo lavorando ad un accordo quadro che consenta far eseguire interventi e laddove si ricrei la voragine sorga la responsabilità di chi ha compiuto l’intervento; 600mila euro per la messa in sicurezza e la riapertura di Via Frattini, collegamento strategico nel centro storico della Città; 16 finanziamenti per operare verifiche sismiche dei nostri istituti scolastici”.

“Un ringraziamento – conclude Fiorenzano – va in particolar modo ai funzionari e dirigenti che nonostante le difficoltà stanno svolgendo un lavoro immane che vanno ben oltre i propri compiti e doveri. Io non sono appagato di questi risultati, forse non sono neanche soddisfatto perchè per mia natura voglio sempre di più ma in questi atti amministrativi c’è quel cambiamento di cui parlavo e che mi conduce ogni sera alla serenità di aver dato tutto il possibile per la mia città”.