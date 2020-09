Agricoltura in Campania, Graziano (Pd): “Fare rete e puntare su qualità”

“In Regione Campania l’agricoltura rappresenta un settore strategico è perciò fondamentale che nell’approntare la nuova programmazione si risponda alle esigenze delle diverse filiere, promuovendo le nostre eccellenze agroalimentari, con l’obiettivo di renderle più competitive”. Lo dichiara Stefano Graziano, candidato al consiglio regionale nella lista del Partito Democratico, che oggi ha partecipato ad un Webinar (in alto il video), organizzato dall’europarlamentare Pina Picierno, dal titolo “Agricoltura, le sfide da accettare le eccellenze da promuovere”, chiuso dall’eurodeputato Paolo De Castro e al quale suono intervenute le parti sociali. – continua sotto –

“Nel nuovo Psr – commenta Graziano – bisognerà perseguire una serie di obiettivi come la capacità delle aziende di adattarsi al mercato e i riuscire ad intercettare la richiesta di prodotti di qualità. Ciò sarà possibile puntando con forza sulla costruzione di una rete di eccellenza dell’agroalimentare campano. Possiamo contare su tanti prodotti di eccellenza che vanno tutelati e valorizzati, anche sviluppando una rete di accoglienza agrituristica che punti sulla qualità”. “Sto incontrando tanti agricoltori – continua il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale – che vogliono vincere la sfida dell’innovazione e del mercato, la Regione dovrà essere al loro fianco, come lo è già stata in questo periodo di emergenza Covid. Non bisogna dimenticare, inoltre, che molti stanno riscoprendo la terra per affrontare la crisi economica. Dobbiamo promuovere sempre più l’agricoltura sociale, il riuso delle aree dismesse nelle città e tutte quelle opportunità concesse dall’attuale quadro normativo”.