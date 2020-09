Incidente sulla Casilina, muore motociclista casertano

Tragico incidente nel Casertano, lungo la strada statale Casilina, sul territorio di Pignataro Maggiore, dove un quarantenne, Gianluigi Vitaletti, imprenditore originario di Piedimonte Matese e residente a Raviscanina, è deceduto per le ferite riportate nell’impatto contro uno spartitraffico.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la Casilina in sella ad una Ducati, quando, all’altezza della rotonda situata alle porte di Pignataro Maggiore, ha perso il controllo del motoveicolo, schiantandosi contro lo spartitraffico e poi rovinando al suolo per diversi metri. E’ deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale di Caserta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pignataro per i rilievi. – foto repertorio –