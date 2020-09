Carinaro, quarto caso di Covid: un altro rientro da vacanza

Carinaro (Caserta) – Un altro caso di coronavirus, il quarto in questa nuova ondata di fine estate, a Carinaro. Lo comunica il sindaco Nicola Affinito: “Nel tardo pomeriggio le Autorità Sanitarie hanno purtroppo notificato un nuovo caso di coronavirus sul nostro territorio. Riepilogando, i casi accertati nella nostra comunità, con questo di oggi, sono 4. Ho contattato la persona contagiata e mi ha riferito che è in buone condizioni”.

“Anche quest’ultimo contagio – spiega il primo cittadino – è avvenuto in vacanza. Il paziente è stato messo in isolamento dal responsabile sanitario dell’Asl mentre i suoi familiari devono restare in sorveglianza attiva e saranno sottoposti a tamponi nei prossimi giorni. Inoltre, l’Asl mi ha comunicato che sta continuando il monitoraggio e la mappatura dei casi di contagio sul nostro territorio”.

“Tutti noi – sottolinea Affinito – siamo chiamati ad un senso di responsabilità, di comunità e di solidarietà che devono essere rispettati per farci sperare in un contenimento dei contagi e di circolazione del virus. Allora vi chiedo di continuare a rispettare le norme per la nostra sicurezza e per la nostra salute per permetterci di tornare a vivere appieno la nostra vita. Per evitare il peggio c’è un solo modo: siamo responsabili”.