Trentola Ducenta, Ciocia: “Ero e sarò candidato sindaco, non credete a false notizie”

Trentola Ducenta (Caserta) – “Ero e sarò candidato sindaco di Trentola Ducenta in nome e per conto dell’associazione ‘Liberi e Forti’”. Così il professor Michele Ciocia che smentisce la notizia circolata sui social nelle ultime ore che riferisce di una sua rinuncia alla corsa per la carica di primo cittadino.

“Si tratta di una falsa notizia divulgata artatamente – sottolinea il dirigente scolastico in congedo – per aggiungere confusione a confusione e per trascinarmi nella rissa del clima intossicato per colpa di ben noti personaggi che dovrebbero stare in altri posti, lontani dall’agone amministrativo. Pupi e pupari solo in modo anonimo sanno agire”. E, infine, assicura: “Non mi fanno né caldo né freddo questi miserabili tentativi di offuscare il mio percorso per le elezioni del 20 settembre prossimo”.