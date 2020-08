Regionali Campania, ufficializzata candidatura di Federica Turco (De Luca Presidente)

Nella mattinata di giovedì 6 agosto Federica Turco ha ufficializzato la sua candidatura nella lista “De Luca Presidente”, a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca. Alle urne si andrà nei giorni 20 e 21 settembre 2020. Una giovane che vanta un trascorso importante, avendo ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore ad Aversa. Una donna attiva nel sociale da diversi anni con l’associazione “Noi Aversani”, insieme ai cui componenti ha organizzato iniziative di stampo sociale, oltre che a tutela dell’ambiente e della cultura.

“Sono davvero emozionata – ha affermato la Turco -. Sento forte il senso di responsabilità e la grande energia necessaria per affrontare una sfida così importante. In Vincenzo De Luca ho trovato la combattività ed il senso civico che da sempre mi contraddistinguono. Sono pronta a dare il massimo per portare in sede regionale le istanze dei giovani e favorire una crescente partecipazione corale. La mia volontà è valorizzare sempre più il nostro territorio. Il futuro – conclude – siamo noi”.