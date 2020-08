Elezioni Cesa, Borzacchiello in campo per Guida Sindaco

Cesa (Caserta) – Un giovane attivista politico impegnato per il territorio e la realtà giovanile di Cesa da circa 15 anni, stretto collaboratore sulla provincia di Caserta dell’assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri, eletto prima nel Forum dei Giovani di Aversa e poi nel Forum dei Giovani di Cesa dove ha ricoperto la carica di vice coordinatore.

Antonio Borzacchiello, 28enne cesano, dopo una lunga militanza in campo politico e associativo ha deciso di metterci la faccia, il cuore e l’impegno candidandosi nella lista “Nuova Primavera Cesana” del candidato sindaco Vincenzo Guida dopo un percorso politico iniziato nel 2015. “Per me rappresenta un momento importante che mi gratifica dei circa 15 anni di attivismo sul mio territorio. – spiega il candidato a sostegno della coalizione del sindaco uscente – Adesso è il momento di iniziare un nuovo percorso con determinazione e passione. Un percorso da fare insieme per la nostra comunità. La mia candidatura rappresenta una voglia di migliorare il mio territorio e di farlo mettendoci la faccia, il cuore e l’impegno di sempre. Sono sempre stato definito un giovane che si impegna per il territorio e per i giovani ma tutto questo oggi non sarà abbastanza, né sono consapevole. Se eletto al Consiglio Comunale di Cesa dovrò impegnarmi al massimo, con onestà, trasparenza e voglia per continuare il grande lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione Guida e dare il mio fattivo contributo al vero cambiamento di cui questo paese ha bisogno per guardare al futuro con orgoglio”.

“Tutto ciò – conclude Borzacchiello – avendo come priorità e a mente i giovani e le future generazioni. Ecco perché la collaborazione con la Regione Campania e con gli Assessorati al lavoro e alle politiche giovanili rappresentano quel grande sostegno per mettere in campo una politica ad ampio raggio e che tenga conto anche dei provvedimenti regionali per migliorare il mio Comune di Cesa. A Testa alta!”. Borzacchiello fa sapere che a breve, a Cesa, verrà inaugurato il comitato “Borzacchiello al Consiglio Comunale” e “Con Sonia Palmeri in Regione Campania” candidata nella lista “De Luca Presidente” della quale il giovane è referente.