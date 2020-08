Gricignano, terzo caso di Covid: giovane rientrato da Sardegna

Gricignano (Caserta) – Terzo caso di positività al Covid-19 a Gricignano dopo i primi due riguardanti una coppia nigeriana. Si tratta di un giovane che ha contratto il virus durante le vacanze in Sardegna. Il giovane è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare.

“Sono in costante contatto con l’Uopc, dipartimento di prevenzione collettiva dell’Asl, per aggiornamenti continui riguardo ai contagi”, fa sapere il sindaco Vincenzo Santagata nel riferire la notizia e cogliendo l’occasione per ricordare ai cittadoni le basilari regole di prevenzione: “Lavarsi spesso le mani; indossare la mascherina; distanziamento sociale di almeno un metro”. Questo di oggi è il terzo caso della “fase 2” di contagi e il 13esimo (i precedenti 10 sono tutti guariti) registrato a Gricignano dall’inizio dell’emergenza.