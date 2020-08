Coronavirus, altri 33 casi nel Casertano: Aversa sale a quota 51 positivi

Nel Casertano si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 33 casi di Covid-19. 616 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, che hanno evidenziato nuovi casi soprattutto nell’agro Aversano. La città di Aversa è tornata a salire ed ha superato i 51 casi attualmente positivi in città, nonostante da dieci giorni ci sia l’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Non ci sono guariti o deceduti: il numero di casi attuali supera così quota 300, mentre i casi totali da inizio pandemia si avvicina a quota mille. Subito dopo Aversa, con 51 casi, c’è Caserta capoluogo: 34 i positivi attivi, anche qui in aumento. A seguire Roccamonfina (23), Teverola (15), Lusciano (14), Casapesenna (12) e San Cipriano d’Aversa (10).

Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, aveva augurato poche ore fa “buon lavoro a tutti i medici e agli operatori impegnati in questo screening, a loro un ringraziamento particolare”, per poi aggiungere “un po’ meno a chi pensa sia tutto un gioco e ritiene che fornendo dati falsi sia più furbo degli altri, ma in verità è solo un fesso. Un incosciente che mette potenzialmente a rischio la salute di chi gli è vicino”. Il riferimento è a chi, negli ultimi giorni, ha fornito dati falsi per l’accesso a locali, anche in altre località d’Italia, causando così non pochi problemi a chi deve rintracciare i link epidemiologici. “Non abbassiamo la guardia, indossiamo la mascherina ed evitiamo assembramenti. Non possiamo e non dobbiamo essere incauti. Agite responsabilmente nell’interesse dei vostri cari”.

Per quanto riguarda la situazione generale in Campania, sono 183 i nuovi positivi al coronavirus rilevati ieri, di cui 81 rientrati dalle ferie (36 dalla Sardegna, 45 da Paesi esteri), su 5.494 tamponi eseguiti: lo rende noto l’Unità di crisi della Regione. Nel bollettino, aggiornato alla mezzanotte, scorsa non ci sono vittime (il totale resta a 445) mentre si segnalano dieci nuove guarigioni, che portano il complessivo dall’inizio dell’epidemia a 4.383.