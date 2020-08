Baia Domizia, controlli su movida: raffica di controlli e multe

Baia Domizia (Caserta) – Nell’arco dell’ultima settima e fino alle prime ore di oggi, i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, in particolare svolti nella zona balneare di Baia Domizia, in occasione della movida notturna, hanno provveduto al deferimento in stato di libertà di tre persone, rispettivamente per guida senza patente con recidiva nel biennio e guida in stato di ebrezza.

Nel corso dei particolari servizi sono stati controllati 451 veicoli, identificate 732 persone, sottoposti a controllo controllati 240 esercizi commerciali, effettuate 16 perquisizioni, domiciliari, personali e veicolari, elevate 57 contravvenzioni al codice della strada, effettuati 13 controlli etilometrici, nonché ritirate 6 patenti di guida e sequestrati amministrativamente 6 veicoli.