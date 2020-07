San Cipriano d’Aversa ottiene fondi regionali per nuova villa comunale

San Cipriano d’Aversa (Caserta) – Ormai è ufficiale, i fondi ci sono, il progetto pure. A breve al via ai lavori per la realizzazione di una villa comunale a San Cipriano d’Aversa. Si tratta di 450mila euro di contributo straordinario proveniente dalla Regione Campania ottenuti per una proposta di lavoro presentata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Caterino, ad un bando di gara per il reperimento di fondi a favore degli enti comunali.

Il comune aversano è stato selezionato per il progetto intitolato “Ristrutturazione urbana dell’area sita nei pressi del vecchio cimitero comunale tramite la realizzazione di una piazza con annesse strutture sportive comunali”. La villa comunale sorgerà su un terreno di 11mila metri quadrati di proprietà della Curia, situato in via Roma, nei pressi della parrocchia Maria SS.Annunziata, in prossimità di via Montecorvino.

“Siamo di fronte ad un altro grande obiettivo raggiunto da questa amministrazione – spiega Caterino – Un nuovo importante risultato raggiunto dopo mesi di lavoro e di sacrifici. Il tempo ci sta facendo raccogliere i frutti di quanto abbiamo seminato in questo nostro mandato”. IN ALTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA