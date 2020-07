Cesa, approvato progetto per nuovo centro operativo di Protezione Civile

Cesa (Caserta) – La giunta comunale, su proposta dell’assessore delegato Alfonso Marrandino, ha approvato un progetto per la realizzazione del nuovo Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile. Attualmente il Coc è ubicato all’interno del parco giochi “Lepre”. Le normative di settore impongono di tenere questo centro all’esterno del perimetro urbano.Per cui, in sede di approvazione del Piano di Protezione Civile fu effettuata la scelta di prevede il Coc nel Parco Giochi “Lepre”.

“Abbiamo ottenuto dalla Regione Campania – ricorda l’assessore Marrandino – un finanziamento per realizzare una nuova struttura”. Il progetto approvato prevede l’abbattimento dell’attuale Coc e la realizzazione di nuova struttura, all’inizio del parco. L’idea progettuale prevede anche la realizzazione di uno spazio per il ricovero dei mezzi. “Puntiamo molto su questo progetto – conclude l’assessore Marrandino – in quanto durante il periodo dell’emergenza Covid19 la protezione civile ha dimostrato di essere importante e fondamentale. Per cui è necessario puntare sul miglioramento di questo settore”.