Aversa, bando fitti emergenza Covid: pubblicata graduatoria

Aversa (Caserta) – È stata pubblicata oggi la graduatoria comunale relativa al contributo per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica previsto dal Piano per l’emergenza socio economica della Regione Campania.

In base al finanziamento assegnato al Comune di Aversa, risultano beneficiari 476 nuclei familiari. 62 sono le domande escluse perché già rientranti nelle graduatorie del bando fitti 2019 della Regione Campania. 229 sono le domande escluse per i motivi riportati nella tabella pubblicata all’albo pretorio.