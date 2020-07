Regionali Campania, Costa: “Con mio nome M5S unico ad avere coraggio”

“Quando fu fatto il mio nome il Movimento 5 Stelle fu l’unico ad avere coraggio. Si propose di sedersi tutti a un tavolo per una scelta orientata a perseguire il bene collettivo. Il Movimento è stato l’unico ad avere coraggio, perché per gli altri contano gli affari”. Lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la presentazione della candidatura di Valeria Ciarambino alla presidente della Regione Campania.

Il nome di Costa fu fatto prima dell’emergenza Covid, con il Movimento 5 Stelle che chiese al Pd e ad altre forze politiche di trovare un’intesa per una candidatura unitaria partendo dal nome del ministro dell’Ambiente. Un’ipotesi poi saltata dopo il lockdown per la conferma della candidatura del governatore uscente dem Vincenzo De Luca.

“Se tu a quel tavolo non ti siedi – questo il messaggio di Costa al Pd – vuol dire che ti manca il coraggio. In tempi non sospetti il Movimento 5 Stelle fece un passo avanti, e non è poco, perché la politica è fatta anche di tempi: il Movimento ebbe coraggio, gli altri lo stanno ancora cercando, come Diogene cerca l’uomo”. IN ALTO IL VIDEO