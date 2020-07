Regionali Campania, Alfonso Oliva (Fdi) inaugura comitato elettorale ad Aversa

Aversa (Caserta) – Sarà inaugurato martedì 28 luglio, a partire dalle ore 20, il comitato elettorale di Alfonso Oliva, candidato alla carica di consigliere regionale della Campania, circoscrizione Caserta. L’evento sarà occasione per incontrare simpatizzanti ed amici presso la sede operativa di via Leonardo da Vinci di Aversa.

“Sono onorato di ricevere gli amici più cari nell’occasione della presentazione della mia candidatura. C’è molto da fare in regione, per la mia Aversa e per la mia provincia, e l’apertura del comitato non rappresenta la fine del lavoro, fino ad oggi intrapreso, bensì l’inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti in regione Campania, insieme al nostro candidato presidente Caldoro”.