Lusciano, Giuseppe Mariniello candidato alle regionali per Fratelli d’Italia

Lusciano (Caserta) – E’ partita ufficialmente la campagna elettorale di Giuseppe Mariniello, candidato alla Regione Campania nella lista Fratelli d’Italia.

L’esponente politico di Lusciano scenderà in campo a sostegno del candidato governatore Stefano Caldoro e metterà a disposizione la sua esperienza per cercare di riconquistare la Regione Campania governata dal centrosinistra negli ultimi cinque anni. Mariniello si è già attivato sul territorio con una serie di incontri e può disporre di una squadra di amici e simpatizzanti che lavorano per lui fino al giorno delle elezioni.