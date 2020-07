Campania, De Luca presenta progetto nuova linea metro Napoli-Afragola

Il governatore campano Vincenzo De Luca presenta il progetto per la linea metro di collegamento tra Napoli e la stazione ferroviaria alta velocità di Afragola. La linea denominata “Lan” presenta un tracciato di 13 chilometri che attraversa 4 comuni: Napoli, Casavatore, Casoria e Afragola. Sarà una metropolitana leggera, completamente automatica e senza guidatore (driverless, di tipo GoA 4). Accoglierà 7.500 passeggeri nell’ora di punta, che corrispondono a 150mila viaggiatori al giorno e 42 milioni all’anno, in modo tale da ridurre l’ingombro delle stazioni.

Il nuovo metrò leggero di Napoli sarà lungo 55 metri e avrà una capienza di 430 passeggeri per ogni treno. Le banchine saranno corte: avranno una lunghezza di 60 metri, in questo modo si ridurrà l’ingombro delle stazioni e l’impatto sul territorio, riducendo i tempi di costruzione, quelli per i permessi e i costi per gli scavi archeologici. I tempi di realizzazione non saranno brevi: le gare d’appalto partiranno nel 2021. “Un’importante infrastruttura destinata a cambiare la mobilità nell’area metropolitana di Napoli”, commenta il presidente della Regione Campania. IN ALTO IL VIDEO