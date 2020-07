Aversa, da Regione 60mila euro per climatizzazione Palazzetto dello Sport

Aversa (Caserta) – In arrivo l’impianto di climatizzazione per il Palazzetto dello Sport cittadino. A darne notizia il consigliere comunale Pasquale Fiorenzano che, in proposito, ha dichiarato: «La Regione Campania ha accolto la richiesta avanzata dalla Commissione Consiliare Lavori Pubblici da me presieduta per riutilizzare le economie derivanti dai fondi per le Universiadi».

«Si tratta – ha continuato l’esponente della coalizione guidata dal sindaco Alfonso Golia – di circa 60 mila euro che saranno impiegati per realizzare impianto di riscaldamento e raffreddamento del Palazzetto dello Sport. Un altro risultato concreto per Aversa». Questo della carenza dell’impianti di climatizzazione era stata una dei lavori realizzati in vista delle Universiadi che ad Aversa avevano portato la forte squadra di basket Usa. Il giorno dell’apertura dei Giochi si registrarono, addirittura, svenimenti causati dal caldo asfissiante ed insopportabile della scorsa estate. Un problema che è continuato anche in seguito nonostante si fosse tentato di porvi rimedio. I lavori, come si ricorderà, erano stati seguiti da un’apposita commissione regionale.

A beneficiare dei fondi delle Universiadi era stato non solo il palazzetto ma anche lo stadio. In entrambi i casi, successivamente, si è potuto notare che i soldi spesi per la manutenzione straordinaria delle due strutture non è stato quello sperato, soprattutto per lo stadio per la cui riapertura sono stati necessari lavori ulteriori da parte della società che lo ha avuto in gestione.