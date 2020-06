Scuola, direttrice Usr Campania: “19,5 alunni per classe, media non alta”

“È vero che ci sono classi con un numero di alunni troppo alto, ma questo a volte dipende dalle scelte dei dirigenti. La media della Campania non è alta, è pari a 19,5 alunni per classe“. Così Luisa Franzese, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, durante l’incontro trasmesso online dalla Cgil di Napoli sul tema “La Scuola è a Scuola. Riapriamo in sicurezza”.

Franzese ha ricordato che la Campania “è attanagliata da anni da un decremento demografico, abbiamo avuto un calo di alunni. Ma quest’anno, per il coronavirus, non c’è stato il taglio previsto di 500 posti, che non sono pochi”.