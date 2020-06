“Concorsone” Campania, oltre 2mila idonei verso assunzione nei comuni. Il plauso di Zannini

Napoli – Incontro del governatore Vincenzo De Luca con i sindaci della Campania per dare l’avvio alle procedure finali che consentiranno, a partire da metà luglio, l’arrivo è il progressivo reclutamento nei comuni campani di oltre 2000 persone selezionate con il “concorsone” Ripam finanziato dalla Regione.

All’appuntamento non ha fatto mancare la sua presenza il consigliere regionale Giovanni Zannini che ha rinnovato i suoi complimenti al presidente De Luca e a Pasquale Granata, consigliere del presidente in materia di Enti Locali, “vero artefice del primo piano per il lavoro avutosi a livello nazionale”.